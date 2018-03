Udstilling: FORSK! Når arkitekter forsker

Hvad har et spabad at gøre med forskning? Kan man forske i fejl og svagheder? Hvordan dissekerer man et hus?

Kom til udstilling på Arkitektskolen Aarhus og se, hvordan kreative forskere når frem til ny og spændende viden om arkitektur og vores byggede omgivelser, og hvordan betonstøbninger, overskårne huse, smukke landskabsfotografier eller store tegninger bliver brugt til at få ny viden om arkitektur.

Når arkitekter forsker, gør de det ikke kun ved hjælp af tekst og tal. De skaber smukke genstande, billeder og videoer eller projekter, ind imellem sammen med mange aktører. Udstillingen FORSK! viser, at design også kan være en forskningsmetode, hvor eksempelvis materialeforsøg eller gentagne form-undersøgelser skaber ny viden.

At forske er ikke altid en lige vej med et klart mål. På udstillingen kan du også se eksempler på, at eksperimenter er blevet opgivet eller ændret, fordi de ikke førte til noget, eller fordi de ledte forskeren ad helt nye veje.

Udstillingen er gratis og kræver ingen tilmelding.