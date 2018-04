Borchs Kollegium

Borchs Kollegium er et kollegium beliggende i Indre By i København, og en del af Københavns Universitets gamle kollegier. Kollegiet blev grundlagt den 29. maj 1691 af Ole Borch for at huse seksten fattige, gudfrygtige og lærde studiosi - idag bor der 19 studerende på kollegiet