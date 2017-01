Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut

Formålet med Danmarks Nationale Biobank er at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde

Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og en - internationalt set - helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Via Det Nationale Biobankregister kan forskere fra ind- og udland få et unikt overblik over og adgang til mere end 22 millioner biologiske prøver i eksisterende såvel som fremtidige samlinger af prøver. Det biologiske prøvemateriale fra et individ kan derefter kobles med den store mængde data, der findes i de danske nationale registre inden for f.eks. sundhedsområdet.

Danmarks Nationale Biobank er blevet til i samarbejde mellem det offentlige og private med Novo Nordisk Fonden, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Lundbeckfonden som sponsorer.

Med Danmarks Nationale Biobank er der skabt mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i de mange biologiske prøver, som den danske sundhedssektor har indsamlet. Nogle af prøverne opbevares i Biobanken, mens andre opbevares i andre biobanker rundt om i landet.