Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. Akademiet har 2500 fuldtidsstuderende hvoraf 300 er internationale studerende. Derudover har Dania 2700 studerende på efter- og videreuddannelse. Uddannelserne udbydes inden Business, Sundhed, Oplevelser, IT, Marketing, Teknologi og Administration, og et væsentligt element er uddannelsernes kobling af teori og praksis, således at de studerende kan skabe umiddelbar værdi i praksis. Et væsentligt element heri er gennemførselen af forsknings- og innovationsprojekter i samarbejde med partnervirksomheder.

