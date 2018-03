Gentofte Hovedbibliotek

Gentofte Hovedbibliotek er både lokalbibliotek og overbygning for kommunens fem filialer i Dyssegård, Vangede, Ordrup, Jægersborg og Gentofte. Hovedbiblioteket er samtidig også centralbibliotek for bibliotekerne i Region Hovedstaden. Bibliotekets opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og biblioteket danner rammen for en bred vifte af arrangementer.