Åbent hus på Universitetshospitalet for Store Husdyr

Kom og oplev Danmarks eneste universitetshospital for heste, køer, får og geder. Normalt er hospitalet ikke tilgængeligt for offentligheden, men nu inviterer vi til åbent hus på en helt speciel arbejdsplads.

Der vil blandt meget andet være mulighed for at se hospitalets egne undervisningsheste og -køer, se operationsstuerne og skills laboratoriet, hvor de dyrlægestuderende lærer at sy for første gang, og at høre om, hvordan man bedøver og opererer heste – fra nyfødte føl til køreheste på 1000 kg.

Der vil blandt andet være mulighed for at:

Se Danmarks eneste Universitetshospital for heste, køer, og får

Se røntgenbilleder af ”den spændende patient”

Få svar på hvad det egentlig er dyrlægen mærker efter, når hun har ”armen inde i en hest”

Se og hør om hestetænder

Mød vores udkørende dyrlægepraksis

Mød kirurgi-teamet i operationsstuen

Mød vores undervisningsdyr – heste, køer, får og måske en kat

Hør om kikkert-undersøgelse af hesten.

Få svar på dine spørgsmål af engagerede studerende og personale

og meget, meget mere.

Bemærk: Af hensyn til de opstaldede dyr må der ikke medbringes egne dyr.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Vi glæder os til at se dig!