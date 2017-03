Kulturbrugsen

Foreningen har det almennyttige formål: at varetage lokalsamfundets interesse ved at danne ramme for et synligt fællesskab og samhørighed blandt fastboende borgere, sommerhusbeboere, gæster og interessenter i Sebbersund og omegn. Kulturbrugsen skal være et åbent samlingssted for alle mennesker i alle aldre. Kulturbrugsen skal inspirere til aktiv deltagelse, afslapning og nydelse. Kulturbrugsen skal formidle områdets historie bl.a. vikingetid. Kulturbrugsen vil arbejde for at styrke demokratisk dannelse og medborgerskab blandt børn og unge. Kulturbrugsen skal tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution samt søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset.