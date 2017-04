Stjernehimlen over København

Vi viser den store flotte linsekikkert fra 1895 frem i Københavns Universitets Astronomiske Observatorium inde i Botanisk Have. Med lidt held er det stjerneklart, så vi også kan se stjerner og planeter på himlen.

Vi starter kl. 21, hvor det er ved at være mørkt nok til at kunne se noget på himlen. Vi kan blandt andet se planeten Jupiter med dens fire største måner og dobbeltstjernen Mizar i Karlsvognen.

Selv om det skulle være overskyet, er kikkerten selv et besøg værd. Linsen har en diameter på 39 cm, og hele kikkerten er 4,5 meter lang. Den er bygget sammen med en lidt mindre kikkert på 25 cm til fotografering på 16 cm glasplader.

Det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd og angive, hvornår man vil besøge observatoriet. Brandvæsenet tillader kun 10 personer ad gangen i kuppelrummet. Tilmeld dig via dette link eller ved at trykke 'Læs mere' herunder.