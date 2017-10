Vi er til for dig

Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed.



Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Sætningen forpligter, og vi forventer også at blive målt på vores indsats. Men det er vi klar til. For Region Sjælland skal vores nye slogan være med til at få skabt den bedst tænkelige service og høje kvalitet for alle dem, vi er i kontakt med.