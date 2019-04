Kan man virkelig smage, at guleroden er fra Lammefjorden?

Nogle siger, at Danmark kan noget særligt med fødevarer, men kan det nu også passe?

Franskmændene kalder det 'terroir', når maden smager af et bestemt oprindelsessted, og her har man mange steder satset på stedbunden mad som grundlag for vækst og kulinarisk succes.

Foredragsholder Rene Langdahl Jørgensen kigger både på jordbunds- og klimaforhold med potentiale for særegne fødevareprodukter og perspektiverer til andre europæiske regioner. Der bliver selvfølgelig også tid til at se nærmere på de seneste års fødevareudviklingen i Danmark med en omfattende opblomstring af små håndværksbaserede produktioner.

PROGRAM

Kl. 18.00-18.45: Fællesspisning

Kl. 18.45-20.30: Foredrag

Tilmelding

Spisning og foredrag er gratis, men tilmelding er nødvendig på dette link