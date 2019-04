Når alt er foranderligt på arbejdspladsen

Mange snakker om, hvordan forandringer er blevet hverdag på de fleste arbejdspladser. Men hvordan er det at være medarbejder og gå på arbejde, når forandringer er blevet hverdag på arbejdspladsen?

Dette foredrag udfordrer det gængse billede af forandringer som noget, der kan implementeres og måles og prøver i stedet at bidrage med en fortælling om, hvordan forandringer ser ud gennem et medarbejder- og lederperspektiv. Da forandringer kan være psykisk hårde for medarbejderne og lederne, er det vigtigt at belyse, hvordan de hyppigere forandringer påvirker medarbejdere og ledere på arbejdspladserne. Dette kan bruges til at ruste og støtte medarbejderne i en foranderlig hverdag.

Foredragsholder

Signe Bruskins, ph.d.-studerende i Social Science ved CBS.

Bag eventet