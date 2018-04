Hvordan får man en ide? Hvordan strukturerer man en fortælling?

Alle historier har den samme grundstruktur. En vittighed, beretningen om, hvad man oplevede på vejen hjem, et teaterstykke, en film og et computerspil. Vi, det vil sige menneskene, kan ikke lade være med at bygge vores fortællinger op på den samme måde.

Det er et urgammel system, som stammer helt tilbage fra tiden, da man sad omkring lejrbålet om natten efter en vellykket jagt. Så skulle der fortælles, og det skulle være medrivende og dramatisk. Det viste sig hurtigt, at der var nogen, der var bedre til det end andre. De blev fortællerne. Men de løb hurtigt tør for jagthistorier, og så måtte de finde på noget. Og dem, der var gode til at finde på og opfinde universer og fortællinger, de blev superfortællerne.

Kan man lære det? Gu' kan man så! Gunnar Wille tegner og fortæller i sit foredrag.

Foredraget handler om, hvordan man arbejder med ideer og dramatiske strukturer. Det beskriver dramaturgiske modeller i film og romaner. Det fortæller om, hvordan man kan få ideer, og hvordan man kan arbejde med dem.

Foredragsholder:

Gunnar Wille har arbejdet med fortælling gennem et langt aktivt liv som mulitikunstner og underviser på Den Danske Filmskole.