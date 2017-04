Arrangementet foregår den 25. april 2017 klokken 12.30 – 14.30 på Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej 15, 4340 Tølløse.

Man har selvfølgelig mulighed for på egen hånd at opleve den særlige natur og kuplerne omkring Brorfelde efter arrangementet.



Debatarrangementet omhandler temaet 'Mennesket på Mars', hvor vi inviterer Kjartan Kinch (forsker i Mars) ind til at fortælle om udfordringer ved bemandede missioner og Jens Frydenvang (forsker i plante- og jordvidenskab) ind for at fortælle om overfladebetingelser på Mars.

Efter to indledende foredrag vil publikum blive inviteret til at stille spørgsmål og debattere temaet med de to forskere.

Videnskab.dk streamer samtidig begivenheden via en YouTube-kanal, så andre gymnasieklasser rundt om i landet har mulighed for at følge med og stille spørgsmål til forskerne.

(Foto: ESA/ATG medialab)