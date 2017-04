Skidt eller kanel - hvordan skelner vi mellem fup og fakta?

Hvad er rigtigt og forkert i en post-faktuel verden?

Mange ser videnskaben som modsvaret til hele 'fake news'-bølgen, hvor usandheder og bevidste løgne sprøjtes ud i medierne for at fremme bestemte politiske dagsordener.

Men giver videnskaben altid et svar med to streger under? Og skal man måske også nogle gange være varsom med at stole på videnskabelige anprisninger af både produkter og ideer?

Den problematik undersøger vi i dette dobbeltoplæg, hvor en forsker og en journalist forsøger at give en fælles opskrift på, hvordan man kan skelne skidt fra kanel når det gælder videnskabelig 'sandheder'.

Oplægget afsluttes med ti gode råd til at navigere i de mange 'videnskabelige' budskaber, der florerer i medierne.

Oplægget streames også på Facebook Live af Videnskab.dk.