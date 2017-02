Antibiotikaresistens, en tikkende bombe.

Vi er vant til at bakterieinfektioner kan kureres med antibiotika. Raske og sunde mennesker dør ikke af lungebetændelse, sårinfektioner eller tuberkulose i Danmark. Det gjorde man helt op til midten af det tyvende århundrede, men nu forventer vi at blive kureret ved hjælp antibiotika.

Vi har gennem de seneste 20-30 år set en meget voldsom stigning i sygdomme forårsaget af resistente bakterier, det betyder at sygdommene bliver meget vanskelige at behandle, og nogle af dem kan vi slet ikke behandle mere. I EU regner man med at der hvert år dør 25.000 mennesker på grund af resistente bakterier.

Det skræmmende ved den historie er, at der er vores egen skyld. Vi bruger antibiotika skødesløst og vi bruger først og fremmest alt for meget af det, og hvis vi ikke gør noget for ændre det, vil vi påny opleve, at det kan være livsfarligt at få en rift, at blive kold eller at få en ny hofte.