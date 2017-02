Big Data – en enestående case fra Roskilde Festival

Alle taler om Big Data. I projektet "Rio til Roskilde" giver vi indsigt i datamængderne, som skabes i realtid af festivalens 130.000 besøgende. Det giver mulighed for at forbedre alt fra sikkerhed til toiletforhold og at mindske madspild og optimere salg og service.

Gennem "Fra Rio til Roskilde"-projektet arbejder vi med at udvikle og udforske mulige bæredygtige forretningsmodeller, der dels kan anvendes af festivalen, men som også kan være til inspiration for virksomheder og samfundet generelt. Festivalen er med sine 130.000 besøgende det perfekte laboratorium til arbejdet med udviklingen af bæredygtighed (økonomi og miljø) i virksomheder og samfund. Det er et koncentreret og realistisk billede af virkeligheden, der også giver god indsigt i den i kommende forbrugergenerations adfærd.