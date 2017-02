Big Data, Smart Cities og standardiserede indikatorer – hvordan klarer de danske byer sig?

Andelen af jordens befolkning, der lever i byerne, vokser. Det indebærer nye strategier for infrastruktur, forsyning, bosætning og klimatilpasning i alle byer globalt. Samtidig sker der en digitalisering af samfundet og masser af nye data bringes i spil. Det giver mulighed for at følge udviklingen og sammenligne byerne ud fra standardiserede indikatorer. Hvordan klarer de danske byer sig i denne globale konkurrencesituation?

Hvor god er vores by til innovation? Hvordan ser det ud med borgerinddragelsen i det politiske system? Hvordan er indbyggernes sundhedstilstand? Hvad med uddannelsesniveauet og kvalifikationerne i øvrigt? Hvordan ser miljøtilstanden ud og hvor mange har adgang til internet? Det er bare nogle af de indikatorer, der måles på, når man på globalt plan sammenligner byernes evne til omstilling og udvikling af Smart Cities-koncepter. I dette foredrag præsenterer jeg en gennemgang af de indikatorer, der anvendes, når man fx sammenligner Aberdeen, Bogota, Amman og Aalborg. Hvad sker der når man bringer mellem 50 og 100 indikatorer i spil og kvantificerer med standardiserede metoder? Det er ikke kun grafer, kort og ranglister – det er også en diskussion af værdierne i denne tilgang, og hvordan det kan være med til at fremme bæredygtigheden på globalt plan.