Dansk salmehistorie

Den folkelige salmesang, der er en væsentlig del af arven fra den lutherske reformation, har i 500 år været afgørende for dansk identitet og selvforståelse.

Navne som Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig er stadig centrale for forståelsen af dansk kristendom og dansk folkelighed. Kendskab til den danske salmedigtnings historie er derfor væsentlig for forståelsen af, hvad det vil sige at være dansk.