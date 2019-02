Er kunstige organer fremtidens forsøgsdyr?

På Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejder vi på at udvikle og teste en kunstig lunge. Målet er at få den kunstige lunge godkendt til at teste, om kemikalier eller blandinger af kemikalier er skadelige at indånde - uden brug af forsøgsdyr. Og det er der hårdt brug for.

Der kommer nemlig hele tiden nye kemikalier og blandinger til, som skal testes for mulige skadelige effekter og eventuelt mærkes. Der er både vægtige etiske og økonomiske grunde til at udvikle testmetoder uden brug af forsøgsdyr.

I dette foredrag vil jeg tage udgangspunkt i de skadelige effekter i lungerne af at indånde kemikalier og fortælle om mit arbejde med at komme tættere på at vurdere dette. Jeg vil især fortælle om,