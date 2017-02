Har vi behandlet sukkersyge forkert i 100 år?

Sukkersyge er en af verdens mest udbredte sygdomme og antallet af patienter vokser og vokser. 79 danskere får konstateret sukkersyge hver dag, og 200.000 danskere har sukkersyge uden at vide det. Derudover har 1 ud af 18 danskere et forstadie til sukkersyge.

Siden den første insulininjektion blev givet for ca. 100 år siden, har behandlingen af denne dødelige sygdom ikke ændret sig meget. Først nu er der en behandling på vej, der fokuserer på andet end insulin. Behandlingen handler om at hæmme virkningen af et andet hormon – nemlig glukagon.

Jeg beskriver årsagen til og følgevirkningerne af sukkersyge. Derefter fortæller jeg kort historien om insulinbehandling. Jeg fortæller om bugspytkirtlens fysiologi, hvor hormonerne insulin og glukagon beskrives. Jeg giver et overblik over, hvordan medicin bliver udviklet, hvilke faser der indgår, og hvor langt der er fra idé til et færdigt produkt.

Afslutningsvis skal vi tale om, hvad der kan gøres for at forebygge sukkersyge. Der vil være rig mulighed for at stille både faglige og personlige spørgsmål.