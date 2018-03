Kan dine celler få stress?

Kroppen bliver dagligt udsat for skader, der stresser vores celler. Det kan f.eks. være UV stråling fra solen, luftforurening og alkohol. Når cellen registrerer stress, igangsætter den flere forskellige responser, der har til hensigt at overkomme denne stress, så cellen kommer tilbage i balance. En ophobning af stress i cellerne kan øge hastigheden af kroppens aldring – men puslespillet er mere kompliceret end som så, for aldring nedsætter også cellens evne til at overkomme stress.

I dette oplæg vil vi først gennemgå cellers opbygning og efterfølgende introducere emnet cellestress. Jeg vil fortælle, om hvordan proteiner er essentielle i cellens signalering og hvordan cellen responderer på forskellige typer af stress. Her vil jeg blandt andet også komme ind på min egen forskning i cellestress. Til slut skal vi snakke om aldring og hvordan cellestress påvirker aldring.



Oplægget kan sagtens tilrettelægges I forhold til hvor meget de studerende i forvejen ved om cellen og dens biologi.