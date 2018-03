Kan vi få et bedre miljø med smartere kloakker?

Kloakkerne blev bygget for hundrede år siden, og de har sikret sunde indbyggere og tørre fødder siden da. Der er dog opstået nye udfordringer i de seneste år: klimaændringer giver mere regn og flere oversvømmelser, og vi vil have bedre og sundere vandmiljø, som vi kan svømme i. Til at klare disse udfordringer, har Danske ingeniørerne udviklet mange nye metoder for at få vores gamle kloakker til at blive smartere og til at fungere bedre. Vi er blevet bedre til at forudse regn, vi kan rense spildevand når vinden blæser og strømmen er grønnere, vi kan varsle, om din kælder bliver oversvømmet, og vi kan undgå at beskidt spildevand ender i vandmiljøet. Foredraget vil tage dig med på en rejse i denne underjordiske og ukendte verden, hvor nye teknologiske værktøj bidrager til at gøre vores byer mere bæredygtige.