Multinationale virksomheders håndtering af lokalbefolkningsrisiko

Hvem vil være nabo til et to kilometer langt og 700 meter dybt hul? Det simple svar er ingen, ikke herhjemme og ikke i udlandet.

Min forskning tager udgangspunkt i hvordan multinational mineselskaber i Armenien håndterer deres relation til lokalbefolkning. Vi ved at det har store økonomiske, sociale og helbredsmæssige konsekvenser at være nabo til en mine og at den primære grund til at mineprojekter må stoppe, er at selskabet mister opbakning fra lokalbefolkningen og senere fra investorer, politikere og den brede befolkning. Mineselskaber har derfor en betydelig interesse i, især i opstartsfasen, at holde sig på god fod med de mennesker, der bor i nærheden af deres potentielt meget lukrative projekter.