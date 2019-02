Grønlands anbragte børn og unge: Omsorg eller omsorgssvigt?

Antallet af anbringelser i Grønland har været støt stigende siden hjemmestyrets indførelse, og i dag anbringes 4,5 % af landets børn og unge uden for familien, til sammenligning er de samme tal 1% i resten af Rigsfællesskabet.

Det overordnede samfundsspørgsmål er, om det nogle gange er bedre ikke at anbringe uden for hjemmet?

Døgnanbringelser er en særdeles indgribende foranstaltning for barnet og familien samt bekosteligt for samfundsøkonomien. Anbringelsens formål er at give barnet en opvækst og tilværelse, så tæt på det normale som muligt.

Når samfundet går ind og overtager opdragerrollen, er det påkrævet, at institutionerne er indrettet på en sådan måde, at barnet er bedre stillet ved at blive anbragt dér, end ved at blive hjemme.

Min hypotese er, at det ikke altid er tilfældet.