På sporet af det første liv på Jorden

Ingen ved hvornår præcist livet opstod på Jorden. Forskere indenfor feltet er dog enige om, at livet kan dateres til for minimum 3.5 milliarder år siden. Emnet er dog kontroversielt, og de spor man har på tidligt liv er ofte indirekte og omdebatterede, da der som regel kan være alternative ikke-biologiske forklaringer på sporene. I foredraget vil jeg beskrive hvilke typer spor man bruger, og hvorfor de i nogle tilfælde er kontroversielle. Vi vil også komme ind på en nedre grænse for hvornår og hvordan livet kunne være opstået på Jorden.

I løbet af foredraget vil jeg beskrive resultaterne af min egen forskning, hvor vi ved brug af helt nye metoder kan give nogle alternative beviser for det tidligste liv på Jorden og muligvis kan løfte sløret for hvad det var for en type liv der levede dengang.