REDD+-udviklingslandenes globale klimaindsats: Hvorfor sker der så lidt?

Ideen med en global indsats er, at alle lande skal deltage. Vi diskuterer rigtig meget, hvad der sker i USA og valget af Trump. Vil det betyde, at USA ikke vil gøre noget på klimaområdet? Kina er også meget fokuseret på at få løsninger til en ny vækstmodel. Her primært fordi forureningen er stor i byerne.

Vi diskuterer meget mindre udviklingslandes indsats på området omkring reduktion af afskovning. Det sidste handler dette foredrag om. Hvorfor sker der så lidt, og skal vi være ligeglade?