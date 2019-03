Små tankelæsere: ved babyer hvad andre tænker på?

Menneskebørn lærer om verden gennem deres interaktion med andre. Fra fødslen har nyfødte en særlig interesse i den sociale verden og foretrækker at se på ansigter snarere/hellere end andre genstande i deres omgivelser. Efterfølgende begynder de at følge retningen som andre mennesker ser i. I deres første år af livet begynder de at forstå, at andre mennesker har sind, og at deres opførsel afhænger af, hvad de tænker. Samtidig er småbørns forståelse af disse sociale aspekter af adfærd ufuldstændig. For eksempel skjuler de sig ved at holde deres hænder foran deres øjne og synes ikke at forstå, hvordan andre mennesker ser dem.

Denne præsentation vil give et indblik i vores arbejde med, hvordan småbørn begynder at forstå, at andre mennesker har et unikt perspektiv på verden, og at dette kan afvige fra barnets egen.