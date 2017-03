Smag for Fisk - Workshop med frisk fisk

I workshoppen Smag for Fisk har eleverne mulighed for at arbejde hands on med frisk fisk. De vil bl.a. prøve at lave gyotaku (fisketryk), der er en gammel japansk kunstform, lære hvordan man fileterer en fladfisk samt tilberede fiskefileter. Workshoppen afsluttes med smagsprøver på elevernes tilberedte fiskefileter, hvor vi taler om sansernes betydning for vores spiseoplevelse.

Smag for Fisk er et forskningsprojekt ved Nordic Food Lab, Københavns Universitet og University College Sjælland, Ernæring og sundhed, og er en del af forsknings- og formidlingsprojektet Smag for Livet, der er støttet af Nordea-fonden.