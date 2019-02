Tillidens lyse og mørke sider: Når tillid fremmer inklusion, eksklusion og stress på arbejdspladsen

I danske medier, ledelseskurser, institutioner og på arbejdspladser er tillid nærmest blevet til den mest efterspurgte ressource. Det er ikke så underligt, for tillidsfulde relationer gør det meget nemmere og mere effektivt at arbejde sammen. Vi kender alle fordelen ved at arbejde frit, men under ansvar.

Men tillid kan også blive til en ekskluderende faktor, så nogle medarbejdere bliver udelukket af samarbejder, ikke får chance for forfremmelser og ikke må bidrage med deres viden og erfaringer. Derudover kan tillid munde ud i stress.

I mit oplæg tager jeg jer med på en rejse i tillidens tegn: Vi skal sammen se på tillid som et paradoks, og vi kommer til at diskutere dens lyse OG mørke sider.

Under oplægget trækker jeg på mange eksempler fra min forskning, som forgik i en dansk virksomhed og dens datterselskaber uden for Danmark. Der afrundes med nogle forslag til, hvordan tillidens mørke sider kan undgås lidt bedre.

OBS: This lecture can also be held in English