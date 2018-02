Verden indhyllet i radioaktivitet og stråling

Radioaktivitet og stråling er emner, der diskuteres meget i offentligheden, men som mange andre teknisk tunge emner er det så som så med nuancerne. Men hvad er egentlig stråling?

Dette foredrag fokuserer på strålingen overalt omkring os – fra mad, vand og mennesket selv til kosmisk stråling og medicinske undersøgelser.

Via simple forsøg præsenteres de tre grundtyper af stråling, og man får en grundlæggende forståelse for, hvad stråling er for en størrelse, og hvad den gør ved menneskekroppen. Vi kommer også kort ind på Tjernobyl, Fukushima og andre af historiens ulykker og får en forståelse for den grundlæggende fysik bag skader og strålingsdoser.

Foredraget fokuserer på generel formidling og eksempler frem for tung fysik.