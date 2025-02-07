At leve videre: Krigsrelateret stress, resiliens og valget mellem hjemkomst og integration

Hvordan lever man videre, når krigen ikke længere kun er et sted langt væk – men en del af ens hverdag, tanker og fremtidsvalg?

Vi inviterer offentligheden helt tæt på den nyeste forskning i krigsrelateret stress, traumer, resiliens og de svære beslutninger, som mange ukrainske borgere i Danmark står overfor: Skal man vende hjem til et land i krig – eller skabe et nyt liv her?

Gennem forskeroplæg, dialog, interaktive workshops og en paneldebat åbner vi et rum for indsigt, refleksion og samtale. Her mødes forskning, personlige erfaringer og samfundsperspektiver for at belyse, hvordan langvarig usikkerhed påvirker mental sundhed, identitet og tilhørsforhold.

Arrangementet bygger på forskning fra klinisk psykologi, migrationsforskning og samfundsvidenskab og giver deltagerne mulighed for at arbejde med konkrete scenarier om hjemkomst, integration og fremtid. Samtidig inviterer vi forskere, praktikere og repræsentanter fra ukrainske miljøer til at diskutere, hvad forskning kan lære os om håb, robusthed og fællesskab i en tid præget af krig og forandring.

Uanset om du er borger, studerende, fagperson eller engageret i civilsamfundet, vil du få ny viden, nye perspektiver og mulighed for at deltage i en vigtig samtale om migration, mental sundhed og menneskers evne til at leve videre – selv under de sværeste vilkår.

Tilmelding og praktiske informationer

Bemærk, at arrangementet afholdes tre steder på tre forskellige datoer: i København d. 20. april, i Aalborg d. 21. april og i Aarhus d. 24. april. De præcise tidspunkter og adresser er angivet nedenfor.

Arrangementet er gratis men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til fd2026@amis-projects.dk. Husk at skrive, hvilket af arrangementerne du ønsker at deltage i.

Eventet er også tilgængeligt online. Du kan få link til webinaret ved at skrive til fd2026@amis-projects.dk.

Tid og sted

Dato Tid By Adresse 20. april 13.00–16.00 København Bevar Ukraine, Esromgade 15, 2200 København N 21. april 18.00–21.00 Aalborg Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg 24. april 18.00–21.00 Aarhus Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus



Foto: Shutterstock