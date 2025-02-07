Unlocking Hidden Potential: Refugees in Danish Workplaces

Refugees are often seen as a challenge for labour markets – but what if they also represent an untapped resource? In this talk, Professor Vera Rocha from Copenhagen Business School presents research on how refugees integrate into the Danish labour market and what they contribute to workplaces.

Drawing on extensive data on firms and employees, the research highlights the skills, perspectives and potential value that refugees can bring to companies. At the same time, it explores the barriers they may face and discusses how workplaces can create better conditions for refugees to develop their talents – to the benefit of both employees and organisations.

Dansk:

Flygtninge bliver ofte set som en udfordring for arbejdsmarkedet – men hvad hvis de også rummer et stort, overset potentiale? I dette oplæg præsenterer professor Vera Rocha fra Copenhagen Business School ny forskning om flygtninges rolle på det danske arbejdsmarked.

Med afsæt i omfattende data om virksomheder og ansatte viser forskningen, hvordan flygtninge kan bidrage med kompetencer, innovation og nye perspektiver – men også hvilke barrierer de møder i arbejdslivet. Samtidig sætter oplægget fokus på, hvad virksomheder konkret kan gøre for at skabe bedre muligheder, så både medarbejdere og virksomheder kan få mest muligt ud af samarbejdet.

