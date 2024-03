Hvad skeletterne fortæller

Der bliver lagt skeletter frem på bordene, når Jesper L. Boldsen, der er professor ved Retsmedicinsk institut på SDU, fortæller vores forfædres historie ved at se på deres skeletter.

Skeletter kan give os viden om det levede liv i vikingetiden og middelalderen. De siger noget en levevilkårene generelt, men også om det enkelte menneskes skæbne.

Skeletterne, resterne af vores forfædres levede liv, er næsten den eneste kilde til den almindelige befolknings historie. Det fortæller både om livet generelt og med stigende styrke om det enkelte menneskers skæbne.

For godt 1.000 år siden begyndte Danmark at forme sig. Byer som Århus, Hedeby og Ribe var allerede blevet grundlagt i 700-tallet. Resten af vore 70-80 byer mellem år 1000 og 1300. I byerne boede under en femtedel af befolkningen. Det er kun 100 år siden, at flertallet af danskere begyndte at bo i byer.

Danmarkshistorien er fortrinsvis skrevet ud fra skriftlige kilder og i dem optræder almindelige mennesker næsten ikke. Derfor er det nødvendigt at studere menneskene selv for forstå liver gennem historien.

Kristendommen blev den almindelige religion i Danmark omkring år 1050. Da begyndte man også at begrave alle mennesker på organiserede gravpladser, kirkegårde. Så fra det tidspunkt kender vi befolkningen ganske godt fra skeletterne. Der er arkæologiske udgravninger på kirkegården over alt i landet. Det er de fundne skeletter, der er baggrunden for Jesper L. Boldsens beretning.



Han fortæller i dette foredrag om, hvordan man kan læse livets spor på skeletterne, og han lader specielt det enkelte menneske træde frem på en måde, det ikke tidligere har været muligt.

