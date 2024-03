Liv og død i Pompeji

Dyk ned i hverdagslivet i det antikke Pompeji med lektor emeritus Tønnes Bekker-Nielsen fra Syddansk Universitet.

Få et fascinerende indblik i de almindelige romeres liv gennem de indskrifter, de efterlod sig. Fra fornemme, kunstfærdige indskrifter hugget i marmor til graffiti og skriblerier på lokumsvægge.

Fundene fra Pompeji, der blev begravet under et vulkanudbrud i 79 e.Kr., giver os et unikt øjebliksbillede af en romersk bys dagligdag, og et indblik i den almindelige romers dagligdag. Specielt de grupper i samfundet, som vi ellers sjældent hører om – slaver, kvinder og børn for eksempel.

Gå ikke glip af chancen for at opleve denne levende fortælling om Pompejis indbyggere, deres kultur og samfund.

Tilmelding og praktisk:

Foredraget er gratis. Du kan tilmelde dig via bibliotekets hjemmeside.