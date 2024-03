ChatGPT i undervisningen - muligheder og udfordringer

Kom og hør et spændende forskerforedrag om brug af ChatGPT i uddannelsesmiljøet og de muligheder og udfordringer, det giver.



Lektor Antonia Scholkmann, forsker og lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, tager emnet og dilemmaerne under kyndig behandling.

Hun kommer bl.a. ind på, hvordan brugen af ChatGPT kan fremme læringen, i stedet for kun hurtigt at levere svar til spørgsmål.



Rektor Thomas Kryger Andersen fra Hillerød Tekniske Gymnasium, U/NORD fortæller om U/NORDS erfaringer med (generativ) kunstig intelligens indtil nu, og hvordan de bruger teknologien i undervisningen.

Han vil også komme ind på, hvor de oplever udfordringer, bekymringer og grænser med kunstig intelligens, og hvordan forskningen kan hjælpe med mere viden på området.



Kom og vær med. C4 Foreningen byder på gratis kaffe/te og kage.

Tilmelding og praktisk:

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig

Ved udeblivelse faktureres et no show fee på 150,- kr. ex moms.

Tilmelding til Jette Salling js@c4.dk – senest den 18. april 2024.

Foto: Sibillino/Pixabay (AI-genereret)