Hvorfor fungerer boligmarkedet ikke tilfredsstillende?

Hvorfor fungerer boligmarkeder ikke som andre markeder? Og hvilke indbyggede problemer er det, der nødvendiggør

boligpolitiske tiltag?

Foredragsholder er forsker Hans Skifter Andersen, professor emeritus, tidligere Aalborg Universitet.



Ifølge generelle økonomiske markedsteorier burde boligmarkeder af sig selv kunne frembringe en tilfredsstillende boligforsyning. Men der er stadig i alle vestlige lande store problemer med at skaffe boliger til alle til en pris, der er til at betale – især i de store byer.

Mange økonomer, bl.a. Det Økonomiske Råd i en ny rapport, mener, at det skyldes boligpolitikken, især huslejereguleringen, som forhindrer markedet i at fungere efter teorien.

I dette foredrag gennemgås resultater fra den internationale forskning, som viser, at boligmarkedet fungerer meget anderledes end andre markeder, og at der er en række indbyggede problemer i markedet, som hindrer en tilfredsstillende boligforsyning for alle i samfundet.

Foto: Thirdman/Pexels