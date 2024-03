Hvordan kan AI være medspiller i opfølgningen af leddegigt?

Vi inviterer alle inden for i Center for Viden om Gigt på Dansk Gigthospital torsdag d. 25. april, hvor vi sætter fokus på, hvordan AI og robotteknologi kan anvendes i opfølgningen af leddegigt.

Du vil møde forskere og ansatte i Center for Viden om Gigt, høre om et kommende forskningsprojekt om AI og få lejlighed til at møde robotten Arthur.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage i foredrag og rundvisning i Center for Viden om Gigt på Dansk Gigthospital.

Vi byder på kaffe/te og kage og åbner dørene kl. 19-21.

Foto: Center for Viden om Gigt