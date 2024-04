Bioaktive stoffer i kosten - har de en sundhedsmæssig effekt?

Plantebaseret kost giver mange forskellige stoffer, som enkeltvis kan have en sundhedsfremmende effekt. Men betyder det, at vi kan hindre livsstilssygdomme, hvis blot vi spiser masser af broccoli eller hvidløg?

Mød forsker Ole Vang fra Roskilde Universitet til foredrag om netop dét spørgsmål. Plantebaseret kost indeholder nemlig mange forskellige stoffer, der hver især er aktive - og som kan have en mulig sygdomsforebyggende effekt.

Du har måske hørt om indoler og isothiocyanater fra kålgrøntsager, resveratrol fra rødvin og peanuts, curumin fra gurkemeje, eller dialylsulfider fra hvidløg, for blot at nævne nogle få?

Men enkeltvis har de kun en svag effekt og må forventes kun at have lille betydning i sygdomsforebyggelsen.

Det er svært at dokumentere, at livsstilsygdomme kan forebygges ved at vælge en særlig kost. Men hvad sker der, når vi undersøger effekten af flere stoffer samtidig (som en cocktail)? Og hvad bliver den samlede effekt?

Det vil Ole Vang komme omkring i dette foredrag. Foredraget vil også vise, hvordan blandinger af bioaktive stoffer i kosten kan påvirke helbredet.

Tilmelding og praktisk:

Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Foredraget er gratis - mød ind på Værkerne og hør foredraget. Vi serverer kaffe og te.

Foto: Shutterstock