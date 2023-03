Science Slam 2023 - Videnskabelig Fight Night

Glem alt om kedelige og timelange foredrag.



Forestil dig Eminem-filmen '8 mile' tilsat stand-up.



Forestil dig højt tempo, lyd, lys og underholdning.



Forestil dig den nyeste forskning præsenteret af 6 forskere fra Aalborg Universitet på blot 6 minutter, uden brug af PowerPoints og langt væk fra auditorier og forelæsningslokaler - så har du Science Slam!



Forskerne må klæde sig ud, lave musikalske indslag, tage forsøgspersoner med på scenen og inddrage publikum. I det hele taget nytænke rammerne for deres forskningsformidling på alle tænkelige måder.



Og som en del af publikum kigger du ikke bare på. Du deltager aktivt i diskussionen omkring bordene og beslutter, hvem der står tilbage som vinder af Science Slam 2023.



Bemærk, at der er begrænsede pladser på Studenterhuset, så vi anbefaler tilmelding, og at du kommer senest kl. 19.00, hvor dørene åbnes. Baren er naturligvis åben!