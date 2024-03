VR-film og foredrag: Hvor er fiskene?

Kom med når professor Christian Bjerrum afdækker, hvorfor iltsvind faktisk er godt for vores planet i kampen mod global opvarmning.

Tag VR-brillen på. Du er nu med ombord hos en fisker fra Cypern og hans søn. De forsøger at fange fisk ved de samme steder som deres forfædre brugte. På trods af det ender de med at komme tomhændede tilbage.

Dette sker for fiskere over hele kloden, fordi fiskebestandene er faldet drastisk i vores have. Hør Christian Bjerrum, Professor MSO på Københavns Universitet, forklare sammenhængen mellem global opvarmning, aftagende fiskebestande og iltsvind i vores oceaner.

Iltsvind er et fænomen, hvor havet mister ilt. Det skader livet i havet, men har samtidig en overraskende sideeffekt: Det hjælper faktisk vores planet med at mindske mængden af CO2 i atmosfæren.

Under foredraget dykker Bjerrum ned i jordens geologiske fortid for at vise, hvordan iltsvind tidligere har været med til at regulere klimaet under forrige globale opvarmningsperioder.

Så selvom iltsvind udgør en trussel mod vores oceaner med færre fisk, giver det os en dybere forståelse for, hvordan vores planet naturligt forsøger at balancere sig selv i mødet med klimaforandringerne.

Foto: Robert Fox