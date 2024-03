Hvad har det af betydning for udsatte børn og unge, at de føler sig forstået?

Spændende foredrag ved Bo Morthorst Rasmussen, docent og forskningsleder hos UC Syd.



De professionelle pædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere er optagede af, hvordan de kan designe og anvende professionelle samtaler og behandlingsmetoder til at hjælpe 'udsatte' børn og unge.



MEN hvad nu hvis det vigtigste for børnene og de unge er, at deres forældre, familie og netværk forstår dem, og at de kan være i deres egen familie, og at det er en forudsætning for, at de sociale indsatser har en effekt?



Hvad betyder det f.eks. for sociale indsatser, og hvad kan man selv gøre?



Foredraget er gratis, og alle er hjertelig velkomne.