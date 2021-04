Ven- og fjendskaber blandt guldaldermalerne

Få ny viden om den danske guldalderkunst gennem livshistorier og kunstværker.

Fuglsang Kunstmuseums nye direktør Anna Schram Vejlby fortæller i et mini-foredrag om ven- og fjendskaber mellem guldalderkunstnerne og hvilken betydning, guldalderkunstnernes netværk har haft for det, vi i dag forstår som guldalderen i dansk kunst.



I et andet mini-foredrag fortæller museets inspektør Tine Fabienke om sit igangværende forskningsprojekt med den lollandsk-fødte billedkunstner Ingemann Andersen (1929-2017) i centrum. Få livshistorie og inspirationskilder og se kunstværker fra fødeegnen og fra Amalfikysten, hvor kunstneren boede næsten tre årtier. Forskningen danner grundlag for Fuglsang Kunstmuseums særudstilling i foråret 2022.



Med deltagelse i Forskningens Døgn på 10. år markerer Fuglsang Kunstmuseum forskningens centrale rolle i museets arbejde. Foredragene varer hver ca. 20 minutter. Bagefter er der tid til spørgsmål og samtale.

Tilmelding og praktisk info

Arrangementet er gratis, men der er begrænsede pladser. Forhåndstilmeld dig på place2book.com.