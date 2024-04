Gensaksen CRISPR-Cas

Fra bakteriers immunsystem til præcisions-genværktøj

Du har måske hørt om det teknologiske gennembrud inden for genmodifikation, der har fået navnet CRISPR-Cas. Men hvad er det egentlig? Hvor kommer det fra? Og hvordan kan vi bruge det?



I dette foredrag med forsker Nina Molin Høyland-Kroghsbo dykker vi ned i, hvordan CRISPR-Cas blev udviklet fra at være en bakteries immunsystem til et værktøj, som nu bruges i laboratorier over hele verden til at løse genetikkens gåder og til at udvikle ny medicin.



Varighed: 30 minutter og derefter 15 minutters spørgetid.