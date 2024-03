Kultur i Kinopalæet: A message from our robot overlords, or, AI dealing with the ethics of humans

Oplev en humoristisk introduktion til de etiske problemstillinger ved kunstig intelligens fra maskinernes perspektiv.

Miguel Sicart, professor på IT Universitet i København, vil med humor og skævhed give et overblik over kernen af de etiske udfordringer ved AI, og hvordan samfundet håndterer disse.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay