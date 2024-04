Psykedeliske stoffer og hjerneforskning – deres plads i historien og rolle i fremtiden

Kom til foredrag i Spisehuset i Lyngby og hør forsker Kristian Larsen fortæller om psykedeliske stoffer og hjerneforskning.

Til foredraget vil Kristian Larsen, der er ph.d-studerende i Neuroscience på Københavns Universitet, tage jer igennem psykedeliske stoffers plads i historien og rolle i fremtiden. I vil blandt andet kunne høre om, hvordan stoffer som LSD og psilocybin undersøges til behandling af psykiske lidelser.

I starter med at få en introduktion til historien om psykedeliske stoffer, fra deres rødder i stammesamfund til deres plads i moderne videnskabelig forskning. Derefter vil Kristian Larsen dykke ned i, hvordan der i dag forskes i psykedelika, hvilke spørgsmål, vi forsøger at besvare, og give en beskrivelse af, hvordan stoffer som LSD og psilocybin virker på hjernen.

Han kommer også til at præsentere sit eget arbejde inden for dette felt og afrunde med at diskutere potentialet for psykedelika til behandling af mentale sundhedsforstyrrelser, herunder depression, PTSD og angst - og hvad dette betyder for fremtidens psykiatri.

Program

Kl. 17: Claus Meyer byder velkommen

Kl. 17.05: Foredrag ved Kristian Larsen

17.50: Spørgsmål

Kl. 18: Tak for i dag





Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage. Kontakt arrangøren for info om evt. tilmelding.