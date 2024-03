Kan virtual reality eller kendt slankemedicin bekæmpe afhængighed af rusmidler?

Hvilken risiko har vi egentligt for at udvikle et misbrug? Og er risikoen højere, når man har en psykisk lidelse?

Og kan man udvikle en kur mod alkoholtrang - eller få kontrol over trangen ved at træne realistiske scenarier i virtual reality?

Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive klogere på, når Region Hovedstadens Psykiatri inviterer til en spændende eftermiddag, hvor du kan høre om den nyeste forskning inden for rusmidler og psykiatri.

Program:

15.40: Kan man få alvorlig psykisk sygdom af at bruge cannabis? v/ Carsten Hjorthøj, ph.d., lektor og kandidat i Folkesundhedsvidenskab.

v/ Carsten Hjorthøj, ph.d., lektor og kandidat i Folkesundhedsvidenskab. 16.00: Kan du kontrollere din alkoholtrang? Træn din trang væk i virtuelle scenarier. v/ Signe Wegmann Düring, overlæge, ph.d. og postdoc





v/ Signe Wegmann Düring, overlæge, ph.d. og postdoc 16.20: Pause med kaffe, kage og en snak med forskerne bag de spændende projekter: Cannabidiol – en mulig ny behandling til mennesker med psykose og et forbrug af cannabis (Jesper Østrup Rasmussen, læge, ph.d.-studerende) Mus på diabetesmedicin skal gøre os klogere på kønsforskelle i alkoholbehandling (Morgan Thomsen, humanbiolog, ph.d., seniorforsker) Rusmiddelforbrug blandt psykisk syge hjemløse (Lykke Elmquist, stud. med.) Recovery ved dobbeltdiagnose i et indefra-perspektiv (Sidsel Stærmose Busch, antropolog, ph.d.) Rusmiddelbrug i kontekst – hvad bidrager til, at man kommer sig? (Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d.)





med kaffe, kage og en snak med forskerne bag de spændende projekter: 17.00: Kan slankemedicin slanke alkoholindtaget? Mette Kruse Klausen, læge, ph.d., postdoc

Mette Kruse Klausen, læge, ph.d., postdoc 17.20: Syret terapi: Kan psykedeliske svampe behandle alkoholafhængighed? v/ Mathias Ebbesen Jensen, læge, ph.d.-studerende

v/ Mathias Ebbesen Jensen, læge, ph.d.-studerende 17.40: Tak for i dag v/ Ida Hageman, vicedirektør

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Bocca (beskåret)