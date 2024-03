Kunstig intelligens: En rejse ind i vores nye verden med AI

Hvordan påvirker kunstig intelligens vores dagligdag? Hvordan navigerer man som elev, lærer, studerende og underviser i en ny verden med kunstig intelligens? Hvornår bliver det kunstige og det menneskelige svært at adskille? Hvad er en chatbot? Og hvordan balancerer vi mellem at udnytte fordele ved kunstig intelligens og bevare menneskelig kontrol?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som lige nu hersker omkring nutidens kunstige intelligens, og som du kan få besvaret den 25. april, hvor vi slår dørene op for en masse faglige og inspirerende oplæg!

Kunstig intelligens er lige nu ved at revolutionere vores verden på utallige måder. Alt fra at skrive eksamensopgaver og lave billeder ud fra tekstbeskrivelser til at kopiere stemmer og lave coverversioner af kendte sange.

Hvis man beder ChatGPT om at beskrive dette arrangement, får man følgende svar:

”Dyk ned i fremtidens intelligente verden! Udforsk de utrolige muligheder og udfordringer ved kunstig intelligens på vores eksklusive arrangement. Hvordan former AI vores hverdag? Opdag, diskutér og bliv inspireret til at navigere i den digitale æra. Vær med til at skabe fremtiden med os!”

Og vi er enige med ChatGPT: Til dette arrangement tager vi nemlig et kig på, hvad AI egentlig er, hvordan det virker, og hvilke utrolige værktøjer der allerede findes.

Så kom med og lad os udforske denne spændende verden, hvor AI revolutionerer vores nutid og fremtid! Hvem ved – måske denne viden, vi får med os, allerede er forældet om et par måneder.

Tilmelding og praktisk:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig på SDU's hjemmeside - eller ved at trykke på 'Læs mere' længere nede på siden.

Se det fulde program, info om oplægsholderne samt en beskrivelse af oplæggenes indhold ved at klikke her.

Foto: SDU Kommunikation, FD24