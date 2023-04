Kan vi skabe en sol på jorden?

Forskere over hele verden samarbejder om at skabe en energikilde, der kan være central på vejen mod en sikker, CO2-neutral og bæredygtig energiforsyning. Næste skridt er ITER - verdens største fusionsenergieksperiment - som du kan høre om til dette foredrag.

Verdens energiforsyning og samtidig bremsning af klimaforandringerne er blandt menneskehedens største udfordringer. Men tænk, hvis man kunne efterligne Solens energiform direkte på Jorden: Det er dét, man forsøger med fusionsenergi.

Med fremtidens fusionsenergi-kraftværker vil vi have en sikker og i praksis uudtømmelig energikilde med minimal affaldsproduktion. Til dette foredrag med Alexander Simon Thrysøe, postdoc ved DTU Orbit, vil I høre om, hvad fusionsenergi er og om, hvordan årtiers internationale forskning er på vej mod at realisere drømmen.

I skal også høre om næste skridt, som er verdens største forskningsfacilitet ITER, der lige nu bygges i Sydfrankrig i et hidtil uset internationalt samarbejde mellem EU, Japan, Sydkorea, Kina, Rusland, Indien og USA.

Foredraget illustreres med demonstrationsforsøg.

Tilmelding og praktisk:

Foredraget er åbent for alle, og det er gratis at deltage. Man skal dog tilmelde sig ved at reservere en billet. Det kan du gøre ved at klikke her eller trykke på 'Læs mere' nedenfor.

Foto: Shutterstock