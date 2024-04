Krigen til søs: fra pirater til missiler i Mellemøsten

Hvad sker der i Rødehavet og Den persiske golf?

Johannes Riber, ph.d.-studerende på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, tager dig med til et af verdens brændpunkter.



Foredraget vil vise og fortælle om de maritime trusler, som findes i Mellemøsten, og hvorfor de er så svære at bekæmpe.



Siden midten af 00'erne har farvandene omkring den Arabiske Halvø været præget af en række maritime trusler.

Fra pirater i Adenbugten til missiler i Rødehavet

Foredraget kommer ind på de komplekse maritime trusler, som eksisterer fra den Persiske Golf til Rødehavet, og løfter sløret for, hvorfor de er så svære at bekæmpe.



Vi starter med pirateriet i slut 00’erne og følger tiden op til iranske angreb i 2019 for til sidst at se på angrebet fra Houthierne i 2023/24.



Læseklubben Herreværelset er medarrangør af dette Forskningens Døgn-foredrag.



Læseklubben har eksisteret siden 2014 med skiftende M/K-besætning.



I år er temaet 'verdens brændpunkter'.