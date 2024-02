Arktiske dyr i en post arktisk verden

Vi undersøger hundredvis af forhistoriske knogler fra bl.a. Isbjørn og grønlandshval, indsamlet på tværs af Arktis. Prøverne er op til 50.000 år gamle, og giver derved et indblik i arternes populationsdynamik over længere tid.



Materialet undersøger vi med de nyeste metoder inden for fossilt DNA og stabil isotopanalyse. Vi sammenholder data med DNA fra nulevende bestande af arterne og forhistoriske klimadata, der nøjagtigt viser, hvornår og hvordan klimaet tidligere har ændret sig.



Ved at kombinere data fra flere arter tilpasset en arktisk levevis, undersøger vi paralleller og forskelligheder gennem tiden, og bidrager dermed til en mere nuanceret forståelse af, hvordan den arktiske fauna har og vil klare sig gennem de store miljøændringer der forudsiges i den nærmeste fremtid.



Foto: Shutterstock